غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان بعد بيان إخلاء المناطق

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الضاحية الجنوبية بلبنان تشهد غارات إسرائيلية مكثفة في مختلف الأحياء والمناطق لاسيما بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان بإخلاء بعض المنازل في بعض المناطق، حيث إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد زعم بأن هناك أسلحة تابعة لحزب الله في بعض المنازل المستهدفة، إذ أن المنطقة تعتبر مدنية ذات كثافة عالية من السكان التي شهدت على مدار الأيام الماضية عددًا من الضربات والهجمات الإسرائيلية.

ولفت «المطعني» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 40 غارة جوية، فضلا عن أن الغارة الأخيرة لجيش الاحتلال التي كان دوي صفارات الإنذار يعلو وتعتبر الغارة الأشد والأعنف، إذ أنه بحسب الشهود العيان هناك الكثير من الشهداء الذين سقطوا جراء الغارة الأخيرة، مؤكدة حسب البيان الصادر من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الشهداء جراء تلك الغارة يُقدر بحوالي 300 شهيد.

وأوضح أن مؤتمر وزير الصحة اللبناني المنعقد خلال الساعات القادمة سيكشف فيه عن العدد الأخير للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية.