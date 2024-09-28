قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الثانى من أكتوبر سنة 2024 ميلادية