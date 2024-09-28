ضمن حياة كريمة.. تفاصيل مبادرة توفير اللحوم بأسعار مخفضة فى الإسماعيلية

قال رمضان فتحي، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، بمحافظة الإسماعلية، إن مؤسسة "حياة كريمة" أطلقت مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، حيث يتم ذبح اللحوم وبيعها بـ310 جنيهات للكيلو الواحد.

وأضاف فتحي" أن المواطنين قالوا إن أسعار اللحوم والدواجن، خلال المبادرة، تعتبر اقتصادية، كما أنها تباع طازجة، مؤكدًا توافد المواطنين على منافذ البيع.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة توفر اللحوم بشكل كبير بأسعار مخفضة، حيث طالب عدد من المواطنين بتعميمها على باقي المحافظات، وطرحها بالأسواق الكبيرة بكل محافظة."