واتساب يتيح ميزة جديدة للوصول إلى الرسائل غير المكتملة بسهولة

قالت ميتا Meta AI ، إن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، سيتضمن الكثير من الوظائف في واتساب، ويرجع ذلك لأخرتحديث تجريبي WhatsApp لنظام Android، والمتاح الآن على متجر Google Play، حيث تم اكتشاف أن المنصة تجرب ميزة مسودة الرسائل لقائمة الدردشات.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، في وقت سابق من هذا الشهر، وجدت ذات الميزة على iOS، ما يشير إلى أن كلا نظامي التشغيل جاهزان للحصول على هذه الإضافة المفيدة.

ويختبر بعض مستخدمي الإصدار التجريبي بالفعل الميزة الجديدة التي تتيح لهم إدارة مسودات رسائلهم مباشرة من قائمة الدردشات.

و يعمل هذا التحديث علي الاستغناء عن فتح كل محادثة علي حده لمعرفة ما إذا كانت هناك أي رسائل غير مكتملة، فستجد بجانب كل رسالة دردشة علامة مسودة توضح إلى أن هناك شيئا ما لم يكتمل، ومع علامة المسودة الجديدة سيتم وضع علامة ظاهرة على أي محادثة تحتوي على رسالة غير مكتملة في قائمة الدردشة، ما يجعل من السهل جدا على المستخدمين الوصول إليها.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا لمجموعة مميزة من المختبرين التجريبيين، فمن المتوقع أن تصل إلى جمهور أكبر وأوسع في الوقت القريب.