ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

5 سنوات مدة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

خليل محمد خليل مدير
خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي أن مدة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة هي 5 سنوات وتنقسم الي ثلاث مستويات المستوي الأول وهي حالات الإعاقة البسيط والمستوي الثاني وهي حالات الإعاقة المتوسطة والمستوي الثالث وهي حالات الإعاقة الشديدة.

وأضاف أنه يتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة المنتهية لحالات الإعاقة المسجلة عام 2019 عن طريق التسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة ويتم الكشف علية لإستخراج التقرير الطبي وتقوم وزارة التضامن بعمل تقرير وظيفي عن المتقدم وتكون للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة وشديدة الإعاقة.

وأكد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي  أن الأشخاص المسجلين بعد عام 2019 يكون تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للحالات البسيطة والمتوسطة هي نفس الإجراءات وتكون للإعاقة الشديدة وفقا لأحكام القانون تجدد بدون الدخول في الإجراءات المتبعة لإستخراج البطاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة مدة بطاقة الخدمات المتكاملة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن