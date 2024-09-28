5 سنوات مدة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي أن مدة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة هي 5 سنوات وتنقسم الي ثلاث مستويات المستوي الأول وهي حالات الإعاقة البسيط والمستوي الثاني وهي حالات الإعاقة المتوسطة والمستوي الثالث وهي حالات الإعاقة الشديدة.

وأضاف أنه يتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة المنتهية لحالات الإعاقة المسجلة عام 2019 عن طريق التسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة ويتم الكشف علية لإستخراج التقرير الطبي وتقوم وزارة التضامن بعمل تقرير وظيفي عن المتقدم وتكون للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة وشديدة الإعاقة.

وأكد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي أن الأشخاص المسجلين بعد عام 2019 يكون تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للحالات البسيطة والمتوسطة هي نفس الإجراءات وتكون للإعاقة الشديدة وفقا لأحكام القانون تجدد بدون الدخول في الإجراءات المتبعة لإستخراج البطاقة.