لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أودينيزي بملعب داتشيا أرينا، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي، رفقة الفرنسي ماركوس تورام، بدعم هجومي من الثنائي هاكان تشالهان أوغلو وهنريك مختيريان.

وخسر الإنتر مباراة ديربي الغضب في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، أمام جاره ميلان بهدفين مقابل هدف.

ويحتل إنتر ميلان المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي أودينيزي رابعًا وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيتشيك – باستوني – أتشيربي

خط الوسط: دارميان – دافيد فراتيسي – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان - ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام.