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السبت 28 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لقطات حية من استمرار القصف الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية ببيروت

الغارات الحربية الإسرائيلية
الغارات الحربية الإسرائيلية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من استمرار القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهرت اللقطات، الغارات الحربية الإسرائيلية، وتصاعد الأدخنة عقب القصف المستمر للمباني السكنية والضواحي.

وأعلن حزب الله، رسميًا عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

ومنذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر الماضي، استهدف جيش الاحتلال عدة قيادات في حزب الله، وكان وسام حسن طويل (الملقب بالحاج جواد) المشرف على ملفي العمليات الخارجية والتصنيع العسكري للحزب، أول قائد اغتالته إسرائيل بمُسيّرات استهدفت سيارته في الثامن من يناير 2024، في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

الضاحية الجنوبية بيروت الغارات الحربية الإسرائيلية