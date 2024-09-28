صرح وزير الصحة اللبناني، اليوم السبت، بوقوع عشرات الشهداء والمصابين من أعضاء الفرق الطبية والإسعافية في العدوان على لبنان، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم جيش الاحتلال أنه يقصف أهدافًا استراتيجية لحزب الله في منطقة بيروت، تشمل إنتاج وتخزين أسلحة ومراكز قيادة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني، إنه لا وجود لأي أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني التي تعرضت لقصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف في بيانٍ: "لا صحة لادعاءات الاحتلال الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية"، بحسب وكالة "رويترز".

ويواجه لبنان موجة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، وتحديدًا في الضاحية الجنوبية لبيروت.