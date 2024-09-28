وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان الملعب الخماسي بنادي غار حراء

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بافتتاح الملعب الخماسي بنادي غار حراء الرياضي بعد عملية إحلال وتجديد لأكاديميات وفرق النادي ، بتكلفة 538 ألف جنيه.

وجاء ذلك اليوم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والإعلامي طارق علام ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية ، والدكتورة عايدة عطيه مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية ، والسيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ، ويسري راشد رئيس حي أول ، وعدد من نواب البرلمان وأبناء القرية.

وشهد الوزير والمحافظ عروضاً رياضية للفرق والأكاديميات الرياضية بالنادي نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وعلي هامش الزيارة، قام الوزير والمحافظ بغرس بعض شتلات الأشجار أمام نادي غار حراء الرياضي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة والمقدمه من جهاز شؤون البيئة بواقع 2500 شجرة .

شهدت الزيارة إفتتاح معرض منتجات سيدات المجلس القومي للمرأة والذي تضمن عرض مشغولات يدوية وديكور مناسبات وصناعة الشموع وتعليم الريزن والرسم على الزجاج وفن الكروشيه وصناعة المخبوزات .

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالأسر الأولي بالرعاية بالمجان والتي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس القومي للمراه ومصلحة الأحوال المدنية بالاضافه لتفقد صالة الألعاب الرياضية وقاعة الألعاب الإلكترونية .

وخلال الزيارة قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحويل نادي غار حراء إلى مركز تنمية شبابية ورياضية، مؤكدًا على الإهتمام بتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

قدم مجلس إدارة النادي دروعاً تذكارية لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية تقديراً لدور كل منهما في الإهتمام بالشباب وتطوير مراكز الشباب والأندية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه أشاد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، أملين في المزيد من الإنجازات في هذا القطاع وكافة القطاعات تكليلًا لمجهودات الدولة المصرية علي مختلف الأصعدة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.