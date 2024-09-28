المرشد الإيراني يدعو قوى المقاومة في المنطقة لدعم حزب الله

دعا علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، اليوم السبت، إلى دعم حزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ" كل قوى المقاومة" في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه.

وأضاف "خامنئي"، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "ليعلم الإسرائيليون أنهم أقل شأنًا من أن يسببوا أي ضرر كبير للبنية القوية لحزب الله في لبنان".

واستكمل “العصابة الإرهابية الحاكمة في النظام الإسرائيلي لم تتعلم درسًا من حربها الإجرامية المستمرة منذ عام في غزة”، مطالبًا بالوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله بكل ما لديهم من وسائل، ومساعدتهما في "مواجهة النظام الغاصب والظالم والشرير".

وفي وقت سابق، قال مسؤولان لوكالة "رويترز"، إن المرشد الإيراني نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب إعلان إسرائيل اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اغتال "نصر الله" في غارة جوية على مقر القيادة المركزي للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة.