تكريم نيللي في حفل ختام القاهرة الدولي للمونودراما

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، النجمة نيللي، والفنان التونسي منير العرقي، وذلك فى حفل ختام الدورة السابعة الذى يقام فى الثامنة من مساء السبت الخامس من أكتوبر، على مسرح دار الأوبرا المصرية .

كما تكرم إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح من (مصر) النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وكوكبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والنقاد .

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر، وفلسطين، والمغرب، والإمارات، والسودان، والأردن، وتونس، والعراق، والجزائر، وسلطة عمان، والسعودية، والكويت، ولبنان، وكندا، واليونان، وإسبانيا، وكوريا، وإيطاليا، والمجر"، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم .