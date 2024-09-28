"القومي للمرأة" يتابع قضية طالبة احتجزت 10 أيام داخل معمل مدرسة

أعلن المجلس القومي للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة، متابعة قضية الطالبة التي تم احتجازها داخل معمل المدرسة لمدة 10 أيام ومنعها من دخول الفصل بسبب حضورها إحدى الحفلات الخاصة خارج الجامعة رفقة أسرتها خلال الإجازة الصيفية.

حيث أكدت أمل عبد المنعم أن المكتب تلقي اتصالاً من النيابة العامة يطلب فيه انتداب أحد الاخصائيين الاجتماعيين وأحد محامي المكتب شكاوي لتقديم المساعدة القضائية والدعم النفسي والاجتماعي للطالبة، موضحة أنه على الفور تم إرسال أحد الاخصائيين الاجتماعيين الي النيابة العامة لبحث الحالة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، كما يقوم محامي المكتب بمتابعة القضية وتقديم الدعم القانوني.

ويطالب المجلس القومى للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى حالة التعرض لاى شكل من أشكال العنف والتمييز ؛ حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.