الدفاع الروسية: القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية إن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) قامت بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا.

وأضاف البيان أن وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تكبيد القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 400 عسكري، وتمكن تجمع قوات "يوج" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 725 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، مضيفا أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريا.

وتابع البيان أن وحدات تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، بحسب موسكو.