بالصور.. إيقاف أعمال بناء مخالف على مساحة 100 متر بحي الفيروز بالأقصر

أوقف مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي جنوب، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء المخالف بدون ترخيص.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن المخالفة عبارة عن تجهيز لبناء سقف دور رابع علوي بمنطقة حي الفيروز بمسطح حوالي 100 متر وتم مصادرة مواد البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب العقار.

وعلى صعيد آخر، أجرى رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية لتفقد أعمال الوردية الليلية للنظافة بحى وسط وجنوب وشرق، حيث تفقد شارع صلاح سالم القبلي والبحري وصلاح سالم الشرقي كما تفقد أعمال تنفيذ حملة تهذيب ورفع وقص الأشجار أمام نادي الضباط، وسلمي سليم وموقف الحنطور بجوار معابد الكرنك، فضلاً عن تفقده لأعمال رفع مستوى الإنارة بتغطية اسلاك الأعمدة المكشوفة بمنطقة حي شمال.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، واحمد عوض الله رئيس حي شمال، وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وبمعاونة حملة المعدات الثقيلة.

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