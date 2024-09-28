جامعة حلوان الأهلية تنظم اليوم التعريفي لبرنامج المختبرات الطبية

تنظم جامعة حلوان الأهلية اليوم التعريفي لبرنامج المختبرات الطبية، يوم الإثنين الموافق 30/9/2024، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمبنى كلية الطب في المدرجين 1 و2، تم تقسيم الطلاب أبجديًا على النحو التالي:

- مدرج 1 (الساعة 12:00صباحًا): الأحرف من أ إلى د

- مدرج 2 (الساعة 12:00 صباحًا): حرف ر إلى ل

- مدرج 1 (الساعة 1:00 صباحًا): حرف م كامل

- مدرج 2 (الساعة 1:00 صباحًا): الأحرف من ن إلى نهاية الحروف الأبجدية

ويشرف على تنظيم هذا اليوم التعريفي الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الصيدلة والمشرف على الكلية، والدكتور هيثم علي، منسق البرنامج، والدكتور هشام رأفت، مسجل البرنامج، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

وتتضمن فعاليات اليوم تقديم نبذة شاملة عن آليات الدراسة في البرنامج، واستعراض كافة التسهيلات والموارد التي يوفرها البرنامج لدعم الطلاب، كما سيتاح للطلاب الجدد فرصة التعرف على أعضاء هيئة التدريس وزملائهم من الدفعات السابقة، ما يسهم في نقل الخبرات وتبادل المعارف بين الأجيال الدراسية المختلفة، كما أنه حرصًا على الإجابة عن جميع استفسارات الطلاب، سيتم تخصيص وقت كافٍ للرد على أسئلتهم وتوضيح أي نقاط غامضة قد تشغلهم بخصوص البرنامج ومساره الأكاديمي.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذا اليوم التعريفي يعد خطوة هامة في مسيرة الطلاب الجدد، حيث يهدف إلى تمهيد الطريق أمامهم للانخراط بفعالية في الحياة الجامعية وتحقيق التميز الأكاديمي في مجال المختبرات الطبية.

ويأتي هذا الحدث في إطار حرص قيادات الجامعة على توفير المعلومات الضرورية حول كليات الجامعة وبرامجها للطلاب المستجدين، ويقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.