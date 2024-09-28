إيران تنعى حسن نصرالله: "مساره المجيد سيتواصل"

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن حزنها لوفاة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدةً على استمرار مساره المجيد نحو تحرير القدس.

وجاء هذا النعي بعد إعلان حزب الله رسميًا استشهاد نصر الله في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الجمعة.

وقد نعى حزب الله نصر الله "سيد المقاومة، العبد الصالح"، معتبرًا إياه "شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".

وأشاد حزب الله بقيادة نصر الله للمقاومة اللبنانية على مدى ثلاثين عامًا، مُنوهًا بانتصاراتها، من تحرير لبنان عام 2000، وإلى النصر في 2006، ودعمها لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني.

