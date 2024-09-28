ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تنعى حسن نصرالله: "مساره المجيد سيتواصل"

حسن نصرالله
حسن نصرالله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن حزنها لوفاة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدةً على استمرار مساره المجيد نحو تحرير القدس.

وجاء هذا النعي بعد إعلان حزب الله رسميًا استشهاد نصر الله في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الجمعة.

وقد نعى حزب الله نصر الله "سيد المقاومة، العبد الصالح"، معتبرًا إياه "شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".

وأشاد حزب الله بقيادة نصر الله للمقاومة اللبنانية على مدى ثلاثين عامًا، مُنوهًا بانتصاراتها، من تحرير لبنان عام 2000، وإلى النصر في 2006، ودعمها لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني.
 

إيران حسن نصرالله غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية بيروت