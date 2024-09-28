محافظ جنوب سيناء يشكر "مدبولى": يقود باقتدار أهم مراحل بناء مصر الحديثة

توجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وقال إنه يقود باقتدار مرحلة من أهم مراحل بناء مصر الحديثة، وكان دائمًا مديرًا لحركة العمران والتخطيط في مختلف مواقع الدولة.

وقال مبارك: لقد كان لي الشرف بالعمل مع سيادتكم في العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى منذ توليكم مسئولية التخطيط العمراني، ثم كوزير للإسكان، وصولًا لرئاسة الحكومة، وهو ما يتجلى في ثقة القيادة السياسية في معالي رئيس الوزراء، نتيجة لقدرته وجرأته على تحقيق الإنجاز، وتوجيهه الدائم نحو تنفيذ المشروعات الوطنية بكل كفاءة واقتدار.كما توجه محافظ جنوب سيناء، بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السابق، الذي عمل بجد وإرادة فولاذية هو وكل رجالات وكوادر المحافظة من أجل وضع أساس قوي متين للتحول الرقمي بجنوب سيناء.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية.