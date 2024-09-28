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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة مدرس بعد مشادة كلامية مع عامل في سوبر ماركت بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة متأثرًا باصابته بأزمة قلبية عقب مشادة كلامية مع عامل داخل سوبر ماركت بمنطقة الهرم في الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مدرس مصاب بأزمة قلبية ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع نجله أفاد بنشوب مشادة كلامية مع عامل داخل سوبر ماركت دون تشابك بالأيدي ثم شعر بضيق نفس بسبب أزمة قلبية وتم نقله إلي المستشفي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط عامل السوبر ماركت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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