فيديو.. إسرائيل تعلن تدمير صواريخ حزب الله المضادة للسفن في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف أهداف تابعة لوحدة الصواريخ المضادة للسفن التابعة لحزب الله، والتي كانت مخبأة تحت مبان مدنية في بيروت.

وأوضح البيان الإسرائيلي أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا خطيرًا على الطرق البحرية الدولية وحرية الملاحة، بالإضافة إلى كونها تشكل خطرًا على الأصول الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة.

وقال الجيش: "بتوجيه استخباراتي دقيق من البحرية الإسرائيلية ومديرية الاستخبارات، ضربت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منشآت تخزين صواريخ مضادة للسفن تابعة لحزب الله، والتي كانت مدفونة تحت ستة مبان مدنية مختلفة في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت".

وأشار البيان إلى أن هذه الأسلحة، التي تم تطويرها بواسطة إيران، قادرة على الوصول إلى مئات الكيلومترات، وتُشكل تهديدًا خطيرًا على الحرية البحرية الدولية والأصول الاستراتيجية لإسرائيل والمنطقة.