حماة وطن يحتفل بذكرى أكتوبر بحضور وزير السياحة الأسبق

نظمت أمانة قطاع شمال القاهرة بحزب حماة وطن، احتفالية موسعة بمناسبة الذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المقرر في 27 سبتمبر من كل عام.

أقيمت الاحتفالية بقيادة الدكتور ياسر مهران أمين قطاع شمال محافظة القاهرة بالحزب، وبحضور الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والدكتورة داليا هلال عضو أمانة الحزب، والدكتورة شذى منصور أمين العلاقات العامة، وأحمد عبد الرؤوف أمين شؤون السياحة بالحزب، واللواء هاني عبد العزيز مساعد الأمين العام للأزمات، ومحمد جمال مساعد الأمين العام لقطاع القاهرة، وأحمد عبد الرؤوف أمين الأنشطة السياحية بالقاهرة، وعددا من اللواءات السابقين.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور ياسر مهران أمين عام الحزب، كلمة أكد خلالها على أن حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية تصدرها الجيش المصري الذي يظل الدرع الواقي لمصر أمام العالم، داعيا لاستلهام روح أكتوبر في النهضة الوطنية والعمل الجماعي لصالح الوطن الأكبر الذي يستحق منا كل الجهود المخلصة والوفاء.

جانب من الاحتفال



ومن جانبه، قال الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن احتفال الحزب بذكرى انتصارات أكتوبر والمتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، جاء ليعيد ذكريات رائعة لدى الوزير الأسبق، موضحا: "أمضيت سنوات طويلة من عمرى انتمى لقطاع السياحة، وهو الداعم الكبير للاقتصاد الوطني، ويدر العديد من العملات الأجنبية التي تحتاجها الدولة في الوقت الحالي، وتعمل على تنميتها من خلال التصدير، ويعتبر القطاع السياحي من أهم نشاطات التصدير، حيث يقدم للعالم رحلات ممتعة وخبرات وتجارب فريدة بمقابل مادي".

وأشار زعزوع، إلى أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، هي مناسبة غالية لكل مصري، مستعرضا ذكرياته مع نصر أكتوبر وحجم المعاناة الكبيرة الذي شهدها جنودنا للدفاع عن وطننا الغالي، مقدمين أرواحهم فداءا لاعلاء كلمة الوطن، وطالب زعزوع الأجيال التي لم تعاصر تلك الملحمة لضرورة الافتخار بمصر وشهدائنا الذين فارقوا الحياة دفاعا عن الوطن.

وحول قطاع السياحة المثري، قال الوزير، إن صناعة السياحة هي صناعة حديثة نسبيا بدأت في القرن الـ19 بمجهودات فردية ثم انطلقت للعمل الاحترافي بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تم اختراع المحرك النفاث الذي ساهم بشكل كبير في تطوير حركة الطيران.

وتابع أن عام 1952 كان عدد السائحين في العالم لا يزيد عن 25 مليون سائح لكنه في عام 2019 قبل جائحة كورونا وصلت أعداد المسافرين حول العالم إلى مليار ونصف المليار مسافر، بحجم إنفاق بلغ 1.7 تريليون دولار، ثم تراجعت حركة الطيران بشكل حاد خلال جائحة كورونا، ثم عاودت الارتفاع مجددا، لافتا إلى أن العالم يحتفل في هذا العام بعودة حركة السياحة الى عام الذروة عالميا، وما لذلك من أهمية خاصة وأن القطاع السياحي يوفر وظيفة من كل 10 وظائف متاحة عالميا سواء بشكل مباشر في السياحة أو غير مباشر، ما يعكس أهمية هذا القطاع في حياتنا.

جانب من الحضور



وأضاف زعزوع، أنه في مصر كان عام 2010 هو عام الذروة السياحية حيث استقبلنا 14.5 مليون سائح بإيرادات 12.5 مليار دولار، وكان ذلك يمثل 3 أضعاف ما حصلته قناة السويس آنذاك، ولكن الآن هناك دول كثيرة أصبحت تنافس على كعكة السياحة المتميزة في الشرق، ولذا وضعت مصر استراتيجية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بإيرادات 30 مليار دولار، وطبقا لتصريحات شريف فتحي وزير السياحة الحالى فإنه يمكن تحقيق المستهدف من الأعداد السياحة طبقا للمخطط الحالي في 2031.

وطالب زعزوع حزب حماة وطن بالاضطلاع بدوره واستغلال خبرات أعضائه وتاريخهم في العمل العام، بالمشاركة في وضع استراتيجيات لتنمية الحركة الوافدة لمصر وزيادة الطلب على السفر للمقاصد المصرية.



جانب من التكريم

وخلال الحفل، قدم فريق طلائع المستقبل بعض عروض الفلكلور المصري، وفي ختام الحفل كرم الدكتور ياسر مهران، أسم الشهيد طيار إبراهيم هلال، وهو والد الدكتورة داليا هلال عضو أمانة الحزب، وتسلمت الدرع زوجة الشهيد سهير العقدة، كما قام بتكريم أسر الشهداء، وتكريم د. هشام زعزوع، ثم تكريم كل الأمناء والمساعدين وأعضاء لجان قطاع شمال ومن ضمنها لجنة الأنشطة السياحية