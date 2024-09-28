تعيين الأب جهاد شويحات رئيسًا للمحكمة الابتدائية لإيبارشيّة الروم الكاثوليك في الأردن

عيّن البطريرك جوزيف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك، بمرسوم، وبعد موافقة السينودس الدائم الذي انعقد في عمّان بتاريخ 5 سبتمبر 2024، المونسنيور الدكتور جهاد شويحات رئيسًا للمحكمة الابتدائيّة في أبرشيّة بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن.

وشمل المرسوم تعيين الأب عماد بوّاب قاضيًا، والأب أيهم زيادين قاضيًا، والأب جون حدّاد قاضيًا رديفًا، والأب معين الحلو محاميًا عن العدل أو الوثاق، والأب خليل حجازين محاميًا عن العدل أو الوثاق، والأب ينال العوابدة محاميًا رديفًا عن العدل أو الوثاق.

كما عيّن البطريرك العبسي في مرسومه الإكليريكي جريس تابت والإكليريكي عماد حدّاد، وديما بوّاب، ومسرّة القس روفائيل أمناء سرّ ومسجلين، وليلى عربش، رئيسة قلم، وأعلنت رسميًا هذه القرارات اليوم السبت.