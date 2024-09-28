التضامن: 548 هيئة تأهيلية لذوي الاعاقة استفاد منها 117 ألف خلال 2023

قالت الدكتورة منال محمد حنفي مدير الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي ، أن الوزارة لديها 548 هيئة تأهيلية لذوي الاعاقة ، علي مستوي المحافظات استفاد من خدماتها خلال عام 2023 ما يقرب من 117 الف مستفيد من ذوي الاعاقة.

واشارت الدكتورة منال من خلال ندوة صحفية ، أن هذه الهيئات الخاصة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 219 دار حضانة الأطفال لذوى الاعاقة ، و 73 مركز تدريب لغوي ، و 65 مركز علاج طبيعى ، و27 مركز تأهيل شامل،و63 مؤسسة لرعاية الأشخاص ذوى الاعاقة الذهنية و التوحد ، و 80 مؤسسة لرعاية متعددى الاعاقات ، و 6 مؤسسات لرعاية الأشخاص ذوى الاعاقة السمعية ، و 15 مؤسسة لرعاية الأشخاص ذوى الاعاقة البصرية.

واشارت الدكتورة منال انه يتم اختبار وتدريب الأشخاص المتطوعين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بعد تقديم كافة الدورات التدريبية لهم ولا يمكن أن يعمل اي شخص غير قادر علي التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الا بعد تجاوز هذه الإختبارات والدورات التدريبية والنجاح بها.

ولفتت الي أن إدارة الخدمات التأهيلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تشرف علي جميع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات في تقديم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتكون خدمات مجانية أو بنسبة .

وأشارت الي أن الوزارة تعمل حاليا بالشراكة مع الجهات المعنية علي إنشاء مصانع لتصنيع الاطراف الصناعية تقوم بإنتاج هذه الأطراف الصناعية بجودة عاليه للاستفاده بها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ويأتي ذلك من خلال توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.