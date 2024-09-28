ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35315 طن تشمل : 18886 طن يوريا و 4172 طن رمل و 1100 طن اسمنت معبأ و 4373 طن كلينكر و 604 طن ملح و 4680 طن مولاس و 1500 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35520 طن تشمل : 1430 طن حديد و 11810 طن سكر و 4818 طن فول صويا و 1750 طن فول و 712 طن خشب زان و 7000 طن قمح و 8000 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 465 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 115683 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196543 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2809 حركة .

ومن جانبه اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية الى ايطاليا ومعظم دول اوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم

