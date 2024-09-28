شبورة كثيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، طقس مهتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الاحد ، شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء .

رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وامطار ضعيفة الي خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي بعض شواطيء السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وسرعة الرياح 40_50 كم /سوارتفاع الامواج 2 :2.5 متر.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80الي 85% للعظمي ومن 35الي 40% للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 21 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 25 درجة .