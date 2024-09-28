بعد اغتيال حسن نصرالله.. هل تعتمد إيران على وكلاء آخرين في مواجهة إسرائيل؟

قد يحتاج النظام الإيراني إلى الاعتماد بشكل أكبر على الميليشيات الموالية لإيران في العراق والحوثيين في اليمن لمواجهة إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، إن الخسائر التي تكبدها حزب الله الآن كبيرة لدرجة أن إيران ستضطر إلى مواجهة التهديدات المتزايدة لإسرائيل من جبهات أخرى.

وعمل النظام الإيراني تحت قيادة رئيسه السابق وتحت قيادة الحرس الثوري الإيراني على خلق تهديد متعدد الجبهات لإسرائيل، ومع ذلك، ضعفت الجبهة في غزة بشكل كبير وقد تنهار الجبهة في لبنان.

وكانت إيران تحث العراقيين والحوثيين على ضرب إسرائيل بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.

على سبيل المثال، استهدفت الميليشيات العراقية مناطق في وادي الأردن والجولان وإيلات، وحاول الحوثيون مرتين استهداف إسرائيل، مرة في 26 سبتمبر ومرة ​​أخرى في 15 سبتمبر.

ويوضح هذا كيف تستخدم إيران هذه المجموعات للتعويض عن الضغوط التي تفرضها إسرائيل على حزب الله.

وتشمل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق عددًا كبيرًا من المجموعات المختلفة، وغالبًا ما تتجمع هذه المجموعات تحت مظلة مجموعة تسمى وحدات التعبئة الشعبية، أو الحشد الشعبي، وعندما تهاجم إسرائيل، تطلق على نفسها اسم محور المقاومة.

وتضم الميليشيات في العراق عددا كبيرا من الأعضاء ولكنها ليست متطورة للغاية. ولديها القدرة على الوصول إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية التي توفرها إيران.

ومن المرجح أن يكون لديها أيضا القدرة على الوصول إلى صواريخ كروز وغيرها من الأسلحة.

وقد تعهدت لسنوات بمساعدة حزب الله من خلال نقل القوات إلى سوريا، مما يعني أنها يمكن أن ترسل قوات إلى لبنان أو نحو الجولان.

وتتمتع الميليشيات العراقية بقوة في الأعداد، ومن المرجح أن يكون لديها ما يصل إلى 100 ألف رجل مسلح، وكثير منهم غير مرتبطين بالوحدات الأكثر جودة والتي هي قريبة من الحرس الثوري الإيراني.

وبالتالي فإن الوحدات الأكثر خطورة ليست سوى بضع ميليشيات تضم آلاف الرجال لكل منها، وتشمل هذه كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء وعصائب أهل الحق، وعلى سبيل المثال، استخدمت كتائب حزب الله طائرات بدون طيار لقتل ثلاثة أمريكيين في الأردن في يناير.

وعلى النقيض من ذلك، يمتلك الحوثيون أنظمة أسلحة أكثر خطورة ويبدو أنهم أكثر انضباطًا من الميليشيات العراقية، وهم أبعد عن إسرائيل، بحوالي 1500 ميل، وليس لديهم ممر بري للوصول إلى حدود إسرائيل.

ومع ذلك، فقد أظهروا استعدادًا متزايدًا لاستهداف تل أبيب والمناطق في وسط إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ولديهم أيضًا صواريخ كروز بعيدة المدى وطائرات بدون طيار، ولقد استخدموا طائرة بدون طيار لاستهداف تل أبيب في يوليو، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، كما استهدفوا إيلات في الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقارير، فقد زادوا في الأيام الأخيرة من استهدافهم للسفن في البحر الأحمر، بما في ذلك إطلاق مقذوفات بالقرب من السفن الحربية الأمريكية، ومن المرجح أن يكون هذا جزءاً من دعمهم لحزب الله.