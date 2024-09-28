رئيس جامعة القاهرة يشهد انطلاق العام الدراسي الجديد بكليات الجامعة ومعاهدها

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والأساتذة، وأمين عام الجامعة، وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وتفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، معرض الأنشطة الطلابية، واستمع إلي بعض الأغاني الوطنية التي قدمها فريق كورال جامعة القاهرة، كما أجرى حوارات مفتوحة مع الطلاب، وناقشهم فى الأعمال التى قدموها فى معرض الأنشطة الطلابية، والتى تعكس تميز أدائهم وممارستهم لمختلف الأنشطة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء كليات الجامعة ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد الميدانى كل فى دائرة مسئولياته، مشددا على الالتزام بانتظام الدرسة منذ اليوم الأول وفق الجداول المعلنة، كما وجه العمداء والوكلاء بفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أي صعوبات أمام الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن جامعة القاهرة تزينت بالأعلام لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ للترحيب بالطلاب القدامي والجدد خلال اليوم الأول للدراسة، مؤكدًا حرص الجامعة علي تطبيق اجراءات السلامة والصحة المدنية لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا لطلاب الجامعة عاما دراسيا مليئًا بالنجاحات والإنجازات وأن يكونوا دائمًا مصدر فخر للجامعة ولأسرهم.

وأكد د. محمد سامى عبد الصادق أن جامعة القاهرة ليست مكانا فقط لتلقى المحاضرات، وإنما هى ساحة للعلم والفكر والأنشطة متعددة المجالات، لبناء شخصية طلابها، وخلق جيل واعد قادر على بناء الوطن.

وجدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت صباح اليوم الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

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