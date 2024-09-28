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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة النصب علي المواطنين بآثار مزيفة في قصر النيل

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد  حبس ٦ متهمين بالنصب علي المواطنين، بقطع أثرية مزورة، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض القطع المضبوطه علي خبراء هيئة الآثار للتأكد من زيفها، والتحرى عن المتهمين .


تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهى بدائرة قسم شرطة قصر النيل .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها ، طرف ثان ( 6 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم وإعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية ، وأضاف الطرف الثانى بإعتزامهم النصب والإحتيال على الطرف الأول. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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