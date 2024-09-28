انطلاق فعاليات ملتقى مديري مكتبات مصر العامة بالبحر الأحمر

شهد اللواء حامد أحمد مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المديريات والمدن ، انطلاق فعاليات الملتقي الحادي عشر لمديري مكتبات مصر العامة، والذي يقام خلال الفترة من 28 _ 30 سبتمبر الجاري تحت شعار " دور المكتبات العامة في التحول الرقمي " برعاية اللواء عمرو حنفي ، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية ، الأستاذ محمد ابو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة ، والعديد من مديري مكتبات مصر العامة بمختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه رحب مستشار المحافظ بجميع الحضور ، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، معربا عن سعادته بإقامة فعاليات الملتقي السنوي لمكتبات مصر العامة بمدينة الغردقة الساحرة مقصد العلماء وملتقي الباحثين والمؤتمرات العلمية والثقافية ، متمنيا للجميع إقامة سعيدة بالمدينة السياحية وتحقيق الهدف المنشود من الملتقي .

وفي ذات السياق اكد مستشار المحافظ علي أهمية المكتبات العامة في نشر الوعي و تحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين النشئ والشباب، معربا عن تقديره لإقامة الملتقي هذا العام تحت عنوان " دور المكتبات العامة في التحول الرقمي " ، مشيرا الي أهمية دور المكتبات العامة في مواكبة التحول الرقمي الذي تتسم به هذه الحقبة من الزمن ، وما صاحبها من تطور كبير في استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي انعكست علي جميع مجالات الحياة ، مضيفا الي ضرورة تفعيل دور المكتبات العامة في تنمية بناء الفرد علميا وثقافيا واجتماعيا من خلال تقديم الانشطة والخدمات التي تلبي احتياجاته داخل المجتمع .

ومن ناحية اخري وجه السفير رضا الطايفي الشكر لجميع قيادات محافظ البحر الأحمر علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيدا بدور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في نشر الثقافة والتنوير بالمحافظة ، مشيرا الي أهمية مواكبة التحول الرقمي الذي أصبح سمة العصر ونمط الحياة ، حيث سيتم توفير نادي تكنولوجي في جميع مكتبات مصر العامة البالغ عددها 29 مكتبة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا اننا نهدف لأن تلعب المكتبات العامة دورا متقدما في التحول الرقمي بجانب دورها الحالي في التنمية البشرية، وذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " .

وعقب الانتهاء من الجلسة الافتتاحية للملتقي قام اللواء حامد أحمد والسفير رضا الطايفي بإفتتاح المكتبة المتنقلة ، و تفقد معرض المشغولات اليدوية ومشاهدة عرض فني بمناسبة إقامة الملتقي بمكتبة مصر العامة بالغردقة .

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