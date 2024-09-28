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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انعقاد لجنة لفحص مرضى القلب تحت مظلة التأمين الصحي بالبحر الأحمر

لجنة للقلب بالبحر
لجنة للقلب بالبحر الاحمر
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في خطوة رائدة لتطوير الخدمات الصحية في محافظة البحر الأحمر، شهدت المحافظة،  انعقاد أولى فعاليات لجنة القلب المجانية تحت مظلة العيادة الشاملة للتأمين الصحى بالغردقة برئاسة الدكتورة مروة حسني حمادي، مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر.

يأتي انعقاد اللجنة في إطار اهتمام الهيئة بصحة المواطنين، وإلى توفير رعاية صحية متكاملة لمرضى القلب وتقليل العبء عن كاهلهم ورفع مشقة السفر عنهم

شهدت اللجنة إقبالًا  من المرضى، حيث تم فحص وتشخيص 15 حالة  وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة لهم ، وعبر المرضى عن سعادتهم بهذه المبادرة التي وفرت عليهم عناء السفر إلى مراكز طبية بعيدة

أكدت الدكتورة مروة حسني حمادي على أهمية هذه الحملة في الكشف المبكر عن أمراض القلب وتقديم العلاج المناسب، وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات الطبية الدورية مشيرة إلى أن العيادة تسعى إلى تنظيم المزيد من اللجان الطبية المتخصصة في مختلف المجالات.

 

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