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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل متهمين بإدارة مصنع مستحضرات تجميل بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإخلاء سبيل متهمين بإدارة مصنع لإعادة تدوير مستحضرات التجميل، بكفالة ماليه.
وكانت النيابة قد أمرت قبل وقت سابق، بالتحفظ علي المضبوطات واعدامها.

ضبط أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل "مجهولة المصدر" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية داخل محل سكنه الكائن بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل سكنه المشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل الشقة على (كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – عدد من العبوات المجهزة للتعبئة والكراتين الورقية والإستيكارات).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع (مالك مطبعة – مقيم بالجيزة) تم ضبطه وبحوزته (الزينكات الخاصة بمستحضرات التجميل بورشة خاصة به)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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