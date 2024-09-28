أول يوم دراسة.. رئيس جامعة أسيوط يشهد تحية العلم أمام المبنى الإداري بـ"الأهلية"

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، صباح اليوم السبت ٢٨ من أكتوبر؛ تحية العلم في مستهل المراسم الرسمية؛ للاحتفال ببدء العام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م ؛ تلاها لقاء مع جمع كبير من الطلاب، وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

وتعد تحية العلم المصري؛ واجبًا وطنيًا؛ لتجديد العهد، والوعد، وترسيخ قيمة الانتماء للوطن، والعمل من أجل الوطن، وتثير الحماس، وتعلي الطاقة الإيجابية، وتؤسس الأجيال على مفاهيم تعزز معنى الولاء، والانتماء؛ لوطن أعطى، ويعطي الكثير لأبنائه.

وحضر احتفال الجامعة الأهلية؛ انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ومراسم تحية العلم، حضور عمداء كليات الجامعة، ومديري البرامج الدراسية، ومستشاري رئيس الجامعة، والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة الأهلية، إلى جانب لفيف من أعضاء الكادر الأكاديمي، والإداري القائمين على العمل بها، وحشد من طلاب الجامعة القدامى، والجدد، واتحاد طلاب الجامعة.

وفى مستهل كلمته؛ هنأ رئيس جامعة أسيوط، طلاب جامعة أسيوط الأهلية، والقائمين على العمل بها؛ بمناسبة انطلاق الدراسة بها للعام الثالث بالعام الجامعي 2024 – 2025م.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة للسادة الحضور ؛ بمناسبة حلول الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد،قائلاً: إنه يوم العزة، والكرامة، الذي حققت مصر فيه معجزة العبور، هذا اليوم مقدر له أن يظل خالدًا ليس فقط في وجدان مصر ، وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها، وشعوب العالم المحبة للسلام.

وأضاف الدكتور المنشاوى؛ إننا نجتمع اليوم في رحاب جامعة أسيوط الأهلية، التي كانت بالأمس حلمًا، وأصبحت اليوم واقعاً؛ يرسخ مكانة مصر الرائدة، ودورها على مستوى التعليم العالي إقليميًا، وعالميًا، كما يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي في صعيد مصر.

وقال رئيس جامعة أسيوط: إن لقاءنا اليوم يحمل رسالة شكر ، وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ على الدعم غير المحدود الذي يقدمه للجامعات الأهلية، والتعليم العالي؛ حيث قطعت منظومة التعليم العالي شوطًا كبيرًا في مجال التطوير، والتحديث؛ بوجه عام خلال فترة تولي سيادته؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها، وأداء رسالتها الأكاديمية، والمجتمعية على النحو المنشود، وإيمانًا منه بدور التعليم العالي، والبحث العلمي المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مصر الحديثة.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بالشكر أيضاً، للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي ‏تخدم متطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط الأهلية نموذج للتعليم مبني على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية، والدولية، ومواكبة أحدث نظم التعليم العالمي، وتحقيق متطلبات الجودة، ‏والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ بهدف إيجاد ظروف مواتية للإبداع؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور المنشاوى؛ على أن جامعة أسيوط الأهلية، ليست مكاناً للعلم فقط ، بل تشارك بفعالية في شتى الأنشطة، والمبادرات الرئاسية، وتنظم الجامعة برنامجاً متكاملاً؛ للمشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وذلك في إطار التعاون، والتكامل بين الجامعة الحكومية، والأهلية، وجامعات الإقليم.

وأشاد الدكتور نوبي محمد حسن ؛ بالدعم الكبير من قِبل القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي، وخاصًة الجامعات الأهلية، مؤكدًا أن إنشاء جامعة أسيوط الأهلية: خُطوة مهمة في مسار التعليم العالي في أسيوط؛ مثمنًا جهود القيادة السياسية؛ بدعمها المتواصل، ورعايتها للجامعات الأهلية، موجهاً شكره إلى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والذي لم يدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لكل مراحل إنشاء جامعة أسيوط الأهلية.

وأكد الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن جامعة أسيوط الأهلية تشهد -منذ إنشائها- تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام، سواء في المنشآت، أو في المنظومة التعليمية، مستعرضًا خطوات التطور هذا العام، والمتضمنة إنشاء مكتبة مركزية رقمية، و تجهيز كل القاعات، والمدرجات الدراسية بتكلفة (150) مليون جنيه، كما أشار إلى موافقة مجلس الأمناء على المرحلة الأولى من تأسيس المعامل الطبية، والهندسية؛ بتكلفة إجمالية حوالى (130) مليون جنيه كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يشهد هذا استكمال (80%) من المعامل الأساسية؛ بجامعات أسيوط الأهلية، واختتم الدكتور نوبي كلمته: داعيًا الطلاب إلى المثابرة، والاجتهاد، والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

وتوجه الطالب سيف زناتي رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية؛ باسم طلاب، وطالبات الجامعة؛ بتحية إجلال ، وتقدير؛ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأب الروحي، والداعم الأول لمشروع إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، معربًا عن فخره؛ بانتمائه لجامعة أسيوط الأهلية؛ ذلك الصرح العلمي الرائد على مستوى صعيد مصر، والذي استمد قوته من جامعة أسيوط الأم، موجهًا شكره للدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وكافة القائمين بالعمل علي الخدمة التعليمية؛ لحرصهم علي توفير كافة سبل الدعم، والرعاية اللازمة لهم.

وأجرى الدكتور المنشاوي؛ جولة تفقدية بالحرم الجامعي، والكليات؛ للوقوف على مدى جاهزية الكليات؛ لاستقبال الطلاب، والتأكد من انتهاء الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة، وإتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى، والجدد، كما اطمأن الدكتور المنشاوي، على انتهاء الكليات من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة.

وخلال جولته؛ رحب رئيس جامعة أسيوط، بالطلاب الجدد، ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وانتماءهم لجامعة أسيوط الأهلية؛ التي تعد علامة مميزة، ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي، وتطوير المنظومة التعليمية، وتسهم في إتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب.

كما عقد الدكتور أحمد المنشاوي ؛ اجتماعاً موسعاً مع السادة الصحفيين، والإعلاميين بمحافظة أسيوط؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجامعة الأهلية منها: الإعداد في الفترة الحالية؛ لطرح نظام يوفر مظلة للتأمين الصحي لطلبة، وطالبات جامعة أسيوط الأهلية، والمقرر تطبيقها قريباً؛ فور انتهاء الإجراءات الرسمية اللازمة، ونجاح الجامعة الأهلية؛ في تطبيق توجه الدولة المصرية صوب التحول الرقمي؛ في كافة المجالات، وهو ما التزمت به الجامعة الأهلية في أعمال تنسيق القبول للطلاب الجدد بالجامعة الأهلية، والذي تم إلكترونياً بالكامل؛ وذلك لضمان أقصى درجات الدقة، والنزاهة؛ حيث إنه تم اختيار المجموع الدراسي كمرجعية؛ للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين بكثافة للالتحاق بالدراسة بالجامعة الأهلية؛ وذلك لإرساء مبدأ العدالة في قبول الطلاب.