ضبط 183 مخالفة تموينية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 183 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق



وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين إن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 128 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة- عدم وجود سجلات – عدم وجود ميزان– عدم صرف بون)، و 55 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار– منتهى الصلاحية – بدون ترخيص - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية-بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



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