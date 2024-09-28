حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس ٤ متهمين بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار ، اربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى عن نشاطهم الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل “شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم”، بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.