ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس ٤ متهمين  بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار ، اربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى عن نشاطهم الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام  4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل “شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم”، بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد العقارات أجهزة الأمن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أعمال الحفر التنقيب غير المشروع التنقيب عن الآثار التنقيب غير المشروع عن الآثار الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار