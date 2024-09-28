محافظ الشرقية يُكلف وكيل "الصحة" بتوفير الرعاية الصحية لأسرة عزبة العروس بمنيا القمح

كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعايه الصحيه والعلاجيه لــــ ٩ أفراد من أسرة واحدة ٣ سيدات وستة أطفال بعزبة العروس بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح ، وذلك بعد تعرضهم لقئ وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تناولهم أطعمةغذائية مصنعة منزليًا (جبن قريش) بوجبة الإفطار.

ومن جانبه، انتقل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة إلى مستشفي السعديين المركزي، لافتا الي أنه عقب تناول الأسرة الوجبة الغذائية المصنعة منزلياً ظهرت عليهم أعراض مرضية تم نقلهم على أثرها إلى الوحدة الصحية بميت جابر ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى السعديين المركزي، وتم خضوعهم للرعاية المكثفة وإعطائهم العلاج اللازم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم توجيه فريق طبي وقائي لمنزل المصابين لأخذ عينات من طعام الإفطار وتبين عدم صلاحية الجبن المصنع منزليا للتناول. وأضاف جميعة أن ٧ حالات من أصل ٩ تلقت العلاج، وتستعد للخروج من مستشفي السعديين المركزي.