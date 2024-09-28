بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية فوز جنوب سيناء بجائزة التميز العالمية

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم السبت، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز"، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يشهد احتفالية المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.