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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية فوز جنوب سيناء بجائزة التميز العالمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم السبت، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز"، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يشهد احتفالية المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024"  في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

- الدكتور مصطفى مدبولي جنوب سيناء جائزة التميز العالمية