وزير الرياضة يفتتح عددا من المشروعات الشبابية بالشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقرية الغار التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وذلك في إطار زيارته للمحافظة لإفتتاح عدد من المشروعات الشبابية بمراكز الزقازيق وههيا وأبو كبير وكفر صقر.

رحب محافظ الشرقية بزيارة الوزير مشيداً بمجهودات وزارة الشباب والرياضة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وكذلك إهتمامها بالنشء والشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية وتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شباب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

تفقد الوزير والمحافظ روضة طارق علام لذوي الهمم التابعة لإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم والتي تُعد صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية حيث تبرع بها الإعلامي طارق علام لصالح مديرية التربية والتعليم منذ عام 2017 وهى أول روضة على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة تختص بتعليم وتأهيل ذوي الهمم وتقدم خدمة متميزة للأطفال وتضم 4 فصول وغرفة عزل وقاعة تدريب ومعمل كمبيوتر وحديقة أطفال وتستقبل الأطفال ذوي القدرات والهمم من ذوي الثلاث إعاقات ( ذهنية – بصرية – سمعية ) مجاناً من سن 4 سنوات ومدة الدراسة بها عامين وبعد إتمامهما يتم تحويل ملف الطفل لإحدى مدارس التربية الخاصة بالمحافظة كل حسب نوع الإعاقة أو إحدى مدارس الدمج على حسب نسبة ذكاء الطفل ورغبة ولي الأمر ، كما تضم الروضة نخبة من المعلمين المتخصصين في مجالات ذوي القدرات الخاصة لتعليم الأطفال المهارات الأساسية ودمجهم مع أفراد المجتمع.

أشاد الوزير والمحافظ بالجهد المبذول من القائمين على الروضة في رعاية أبنائنا من ذوي الهمم علمياً وإجتماعياً موجهين الشكر لأسر وأهالي ذوى الهمم لجهدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجه أبنائهم والعمل على دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم.

كما وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة إحتياجات الروضة وتقديم أوجه الدعم اللازم لرعاية ذوي الهمم بإعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

توجه الوزير والمحافظ لتفقد المركز الطبي بالغار التابع لمستشفى الزقازيق العام والمكون من 3 طوابق يضم 7 عيادات خارجية بالدور الأرضي ( باطنة – أطفال – اسنان – علاج طبيعي- تخاطب – نساء وولادة – جلدية) و16 حضانة أطفال بالدور الثالث و 34 ماكينة غسيل كلوي بالدور الثاني وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المركز من القرية والقرى المجاورة لها.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بجولات تفقدية لأعمال التطوير وافتتاح ملاعب خماسية وتفقد الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تًنفذها الوزارة ، وكذلك افتتاح لحمامات سباحة ومباني إدارية، وذلك بنادي غار حراء والصالة المغطاة ومركز شباب ناصر ومركز شباب أحمد عرابي بمدينة الزقزيق، ونادي ههيا الرياضي، مركز شباب البوها المحطة ونادي كفر صقر، بالإضافة إلي مركز شباب أبوكبير.

حضر الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والإعلامي طارق علام والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ،والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والدكتورة عايدة عطيه مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية و السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وعدد نواب البرلمان وأهالي القرية.