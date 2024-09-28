الرئيس العراقي: عدوان الاحتلال على لبنان تطور خطير يهدد استقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يعد تطورًا خطيرًا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية لوقف الحرب ومنع المجازر بحق المدنيين، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال رئيس العراق، في بيان: "إننا نستنكر بأشد العبارات العدوان الذي يتعرّض له لبنان الشقيق، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، وهو تطور خطير يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا على وقوف العراق إلى جانب أشقائه في لبنان وفلسطين، وداعيًا إلى "تعزيز التضامن الكامل مع الشعبين الشقيقين".