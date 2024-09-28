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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قومي المرأة يواصل تنظيم الندوات التوعوية بقرى حياة كريمة في أسوان

جلسات الدوار للتوعية
جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بأسوان
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واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

جاء ذلك إستكمالاً لسلسلة الفعاليات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تم بالتنسيق مع الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية تنظيم ندوة بعنوان " التعريف بدور المجلس فى إختيار القيادات النسائية للمحليات " ، وتم التعريف بأهمية المبادرة وتحقيق التنمية الشرية للإنسان ودور المرأة فى تنمية المجتمعات ودور القيادات النسائية فى العمل الأهلى والإنسانى والسياسى وخطط المجلس المستقبلية لدعم السيدات وبرامج وخدمات المجلس القومى للمرأة .

 

توعية 300 سيدة وفتاة بجلسات الدوار بقرى الأعقاب وغرب أسوان 

 

لافته إلى أنه تم تنظيم جلسات الدوار بقرى الأعقاب وغرب أسوان حيث إستهدفت الجلسات توعية 300 سيدة وفتاة بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث تناولت مناقشة موضوعات القضية السكانية ، والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من التحديات وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة ، فضلاً عن تنظيم تدريب تثقيفى للأشخاص ذوى الإعاقة عن المشروعات الصغيرة وأخلاقيات العمل ، وتم بالتوازى تنظيم فعاليات إحتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف .

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