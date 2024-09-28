نيبال: مصرع 32 شخصا بسبب الفيضانات في كاتماندو

أعلنت الشرطة النيبالية اليوم /السبت/ مصرع 32 شخصا على الأقل وفقدان 12 آخرين بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة كاتماندو.

وتسببت الأمطار المتواصلة، التي تشهدها كاتماندو منذ مساء أمس الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر على مدار اليوم ويوم غد، في إصابة 17 شخصا فيما جرى انقاذ 1053 شخصا في أنحاء العاصمة؛ وذلك حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وأصدرت الحكومة النيبالية تحذيرات من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة لمختلف أنحاء البلاد. وحظرت السلطات سير الحافلات ليلا على الطرق السريعة ومنعت سير المركبات على الطرقات..فيما وردت تقارير بوقوع انهيارات أرضية وفيضانات في عدة مناطق أخرى بالبلاد.