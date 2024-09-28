محافظ بني سويف: 16 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تم عقدها في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري بإدارات (بني سويف،ناصر،الفشن،الواسطى)ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار"حقك تنظمى"ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة،وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدات من خدماتها.

وأوضحت الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة،أنه تم العمل في المرحلة الأولى من حلال 119وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و8 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى 39 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة،مشيرة إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 11ألف و83 سيدة،حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9828سيدة ( 1705 جدد+8123 مترددات)،في حين تم صرف أكثر من 10 آلأف وسيلة لتنظيم الإسرة شملت :حبوب أحادية ومركبة،حقن أحادية ومركبة،لولب هرموني ونحاسي،كبسولات تحت الجلد ،واقي ،أقراص موضعية،عمل 240سونار ، 795كشف نساء ومتابعة حمل و 21 إزالة لولب واستخراج كبسولات.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدات من المرحلتين وصل إلى 16 ألف و294 سيدة بواقع (5211 مستفيدة بالمرحلة الأولى +11083 سيدة مستفيدة في المرحلة الثانية) ، حيث تم خلال الحملة تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "مجاناً"،وتنظيم ندوات توعية للسيدات عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية.