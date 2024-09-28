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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي الجديد

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية
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بدأت جامعة الإسكندرية الدراسة للعام الجديد اليوم السبت 2024/9/28، والتزام طلاب الكليات بجميع المراحل التعليمية، فى أول أيام العام الجامعي. 

وقام الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية،  بجولة تفقدية لكليات المجمع الطبي، وأهما كليات مجمع العلوم الإنسانية، وتأكد من انتظام سير الدراسة وجاهزية قاعات المحاضرات والمعامل والمختبرات، وإتباع الإجراءات لاستقبال الطلاب.

وأطمأن رئيس الجامعة على تجهيزات البنية التحتية والمباني والخدمات لاستقبال الطلاب الجدد وأصحاب السنين الاخيرة بالجامعة، كما ناقش التحضيرات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع العام الدراسي الجديد، مع عمداء الكليات.

 وحث المسؤولين على ضرورة تنظيم العديد من البرامج للطلاب الجدد وذلك بغية تعريفهم بالكليات وبأقسامها والخدمات التي تقدمها الجامعة وكيفية الاستفادة منها وذلك لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال رحلتهم التعليمية.

وخلال جولته اكد على ضرورة دعم الطلاب المتعثرين في سداد مصروفات العام الدراسي عن طريق برامج صندوق التكافل الاجتماعي، ووفق لمجموعة من الشروط والضوابط والقواعد، التي تم تطبيقها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأقام حوار مفتوح مع الطلاب، وهنأهم بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وشدد في جولته على ضرورة الاهتمام بالمعرض السنوي لجامعة الإسكندرية، والذي يضم مجموعة من الملابس والمصنوعات الجلدية والمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة.

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