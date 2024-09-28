رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس سليمان صادق

نعى الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الراحل القس سليمان صادق شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، وجاءت نص برقية التعزية كالاتي :

بقلوبٍ ممتلئةٍ بالحزن، تُودِّع الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، القس سليمان صادق، شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والراعي الفخري للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، الذي انتقل إلى المجد السماوي اليوم السبت.

لقد فقدنا اليوم خادمًا أمينًا وعلامةً بارزةً في الكنيسة المشيخية والمجتمع، رجل الصلاة الذي عاش حياةً مكرسةً لله، خادمًا بإخلاصٍ وتفانٍ في الكنيسة المحلية والمجتمع المصري. نشكر الله على حياته المثمرة وخدمته الفعّالة، ممسكين برجاء القيامة في المسيح الذي قهر الموت ومنحنا الحياة الأبدية.

نصلي طالبين من الله أن يعزي قلب أسرته وأحباءه، وكل من تأثر بحياته وخدمته، ونسأل الرب أن يمنح الكنيسة في مصر تعزيةً وسلامًا.

ستُشَيَّع جنازة الراحل القس سليمان صادق في الكنيسة الإنجيلية بالفجالة غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.