ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس سليمان صادق

الراحل القس سليمان
الراحل القس سليمان صادق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الراحل  القس سليمان صادق شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، وجاءت نص برقية التعزية كالاتي :

بقلوبٍ ممتلئةٍ بالحزن، تُودِّع الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، القس سليمان صادق، شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والراعي الفخري للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، الذي انتقل إلى المجد السماوي اليوم السبت.

لقد فقدنا اليوم خادمًا أمينًا وعلامةً بارزةً في الكنيسة المشيخية والمجتمع، رجل الصلاة الذي عاش حياةً مكرسةً لله، خادمًا بإخلاصٍ وتفانٍ في الكنيسة المحلية والمجتمع المصري. نشكر الله على حياته المثمرة وخدمته الفعّالة، ممسكين برجاء القيامة في المسيح الذي قهر الموت ومنحنا الحياة الأبدية.

نصلي طالبين من الله أن يعزي قلب أسرته وأحباءه، وكل من تأثر بحياته وخدمته، ونسأل الرب أن يمنح الكنيسة في مصر تعزيةً وسلامًا.

ستُشَيَّع جنازة الراحل القس سليمان صادق في الكنيسة الإنجيلية بالفجالة غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الراحل القس سليمان صادق شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر الراعي الفخري للكنيسة الإنجيلية بالفجالة الله