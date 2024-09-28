وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية على بيروت

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن بلاده لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.

وأضاف أوستن - في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - " لم نتلق أي تحذير مسبق.. تحدثت عبر الهاتف في وقت سابق مع نظيري في إسرائيل يوآف جالانت.. وكانت مكالمتي مع جالانت بينما كانت العملية الإسرائيلية جارية بالفعل" ـ على حد قوله ـ.

وتابع: "كما تعلمون، ما زالوا يقومون بتقييم الأوضاع، لذلك لا أملك أي معلومات إضافية أو تفاصيل في الوقت الحالي.. لقد سمعتوني أقول عدة مرات إن الحرب الشاملة يجب تجنبها".

وأشار أوستن إلى أن "الدبلوماسية تظل هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، وهي الأسرع لتمكين المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين النازحين من العودة إلى منازلهم على كلا الجانبين من الحدود".

واختتم تصريحاته بالقول: "سأتحدث مع جالانت مرة آخرى قريبًا، وأتطلع للحصول على تحديثات منه عندما نجري تلك المحادثة".

بسم/ م د ن ي/ط ق