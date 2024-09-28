أسعار الخضراوات والفواكه "نار".. "الشعبة" توضح السبب وموعد الانخفاض.. ومبادرة للتخفيف عن المواطنين.. نقيب الفلاحين: زراعة 150 ألف فدان طماطم هذا العام

تشهد أسعار الخضراوات والفواكه، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق خلال فصل الصيف، وفقًا لما أوضحته شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 20 و 35 جنيهًا، والبصل من 10 لـ 15 جنيهًا، والبطاطس من 15 لـ 25 جنيهًا، والفلفل الرومي الحامي بـ 20 جنيهًا، والليمون بـ10 جنيهات، والخيار بـ20 جنيهًا.

كما سجل كيلو المانجو الكيت 35 جنيهًا، والتين البرشومي 40 جنيهًا والتفاح السكري 60 جنيهًا والمستورد 75 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والبح زغلول 15 جنيهًا، والبح الأصفر 40 جنيهًا، والبرتقال الصيفي بـ 25 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات

وفي هذا السياق، يوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاع في درجات الحرارة أثر بشكل سلبي على أسعار الطماطم وتسببت في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن فصل الصيف الحالي كان حار للغاية وتسبب في مشكلات للمنتجات الزراعية مازاد من الأسعار، كما أدت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة لتراجع الإنتاج بنسبة 50 %.

ويتابع "النجيب"، أن كثرة حلقات التداول أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضروات في مصر، مؤكدًا أن الأسعار ستتراجع خلال أسبوعين على الأكثر وتصل لأسعار منخفضة، وستصل سعر الطماطم لـ 8 جنيهات بعد شهرين.

كما يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لزيادة أسعار التقاوي والري وحرث الأرض خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم خلال العروة الحالية.

ويستكمل "أبو صدام"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم زراعة حوالي 150 ألف فدان طماطم من أصل 200 ألف فدان في العام الحالي، كما تسبب ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال موسم الصيف في تلف جزء كبير من المحصول، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك الأمر الذي أدى لحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

مبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين

بدايةً من يوم الاثنين القادم، تنطلق فعاليات مبادرة «من البيت للغيط»، بالتعاون بين شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإشراف من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر تقليل حلقات التداول المتسببة في رفع سعر السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 25 و40 %.

وتتاح السلع الغذائية من خضروات وفاكهة للمستهلك في منافذ مجمعات «النيل» الاستهلاكية بكافة أنحاء وأحياء القاهرة الكبرى، وستستمر إتاحتها دون انقطاع طالما تدعم وزارة التموين التجار بعرض منتجاتهم في منافذها بدون مقابل؛ ما يساهم في خفض التكاليف وتراجع أسعار الخضروات والفاكهة.