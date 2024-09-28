باحثة من بيروت: بعد اغتيال نصر الله لبنان أمام مفترق طرق|فيديو

أكدت الدكتورة زينة منصور، باحثة في الاقتصاد السياسي، من بيروت، أن الإعلان عن اغتيال حسن نصر الله من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي وسواء تم إعلانه فورًا من جانب حزب الله أو لم يعلن، سيشكل انعطافه ومفترق طرق في الحياة السياسية اللبنانية، وأيضًا سيكون له تأثير على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي.

ونوهت «منصور»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنه في الساعة التي يعلن فيها حزب الله اغتيال حسن نصر الله ستنتهي مرحلة لتبدأ أخرى؛ لأن شخصية حسن نصر الله كانت شخصية كاريزماتية لها تأثيرها في أكثر من شارع وله نفوذ معنوي والسياسي.

وأوضحت أن اليوم لبنان أمام مفترق طرق ولبنان يقف أمام الخيارات الصعبة، الحرب أم التسوية، إسرائيل أم انضباط إيران، مشددةً على أن هذه الحرب قد تطول وهي انتقلت من غزة إلى لبنان، مضيفةً: «هذه الفترة تطرح أسئلة عديدة هل سيكون بعد نصر الله السنوار؟.. هل أغلقت حرب غزة فتحت حرب لبنان؟».