خامنئي: مصير المنطقة تحدده المقاومة وعلى رأسها حزب الله

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم السبت أن “الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجّه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية”.

وقال في الرسالة التي نشرها موقعه أن “مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله”.

كما حث جميع المسلمين أن يقفوا بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث، و أن كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه، على حد تعبيره.

وأضاف أن قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته.

و اشار “العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلّم درسا من حربها الإجرامية في غزة”.

وشدد أن “لبنان سيجعل العدو يندم على عدوانه".