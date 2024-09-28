رئيس جامعة بنها: الدولة محاطة بكرة من اللهب

تقدم الدكتور ناصر الجيزاوي بالتهنئة إلى الطلاب الجدد بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد، وذلك خلال تفقده عددًا من الكليات في أول يوم دراسي منها كليه التربيه الرياضية وكلية التمريض للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

أضاف رئيس الجامعة، أن جامعه بنها تعد من أعرق وأقدم الجامعات على مستوى الجمهوريه وتتمتع بصرح علمي كبير يشمل مختلف الكليات في كافه التخصصات.

ووجه الحيزاوي، للطلاب بعض النصائح منها المحافظه على تنظيم الوقت والحفاظ على الصحة العامة وممارسة الرياضة بشكل يومي وترشيد استهلاك موارد الجامعة والاستفادة منها، ويتضمن مركز الموهوبين والمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية للتطوير من أنفسهم والاستفادة من إمكانيات الجامعة ليكون الطالب أكثر فاعلية ويستطيع أن يضمن فرصة عمل ليس بعد التخرج فقط وإنما وهو داخل الكلية من خلال الاهتمام بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة معتمدا على الاستعانة بفكر الأساتذة والهيئة المعاونة.

وأكد الجيزاوي في تصريحات على هامش زيارته لكلية التربية الرياضية بجامعه بنها، ضرورة أن يكون الطالب على وعي بقيم الولاء والانتماء وما تبذله الدولة المصرية من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم التي تغيرت ملامح الخريطة بها على مدار العشر سنوات الماضية من خلال إتاحة التعليم ولكل الشرائح المجتمعية، مشيرًا أن مصاريف الجامعات الحكوميه أسعارها رمزية وأن تكلفة التعليم في أي برنامج على مستوى العالم تكون من 1000 إلى 4000 دولار، تبدأ بـ 50 ألف جنيه وهنا نستطيع أن نقول أن المصاريف الخاصة بالجامعات الحكومية رمزيه جدا.

وأكد على الطلاب إلى ضروره الوعي بما يحدث حولهم من تحديات تواجهها الدولة المصرية قائلا "الدولة محاطة بكرة من اللهب" وبالرغم من ذلك فهي قادرة على الحفاظ على مقدرتها ومكتسباتها وبذل وصنع المزيد من الإنجازات.

وأكمل أن الجامعة تتبع سياسة الباب المفتوح ابتداء من الهيئه المعونة مرورا بعميد الكلية ورئيس الجامعة، قائلا "الكل يفتح بابه للطالب ويسمع وينصت إليه".