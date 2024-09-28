توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء لـ 1461 مريضا مجانًا بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، جرى توقيع الكشف الطبي على 1461 مريض مجانًا من خلال القوافل الطبية الثابتة والمتحركة بمركز الداخلة في 10 تخصصات طبية.

وأكد الزملوط، في بيان له، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1461 حالة مرضية بالقافلة الطبية المجانية بمركز الداخلة والتي استقبلها مستشفى الداخلة العام وقرية القصر بالتخصصات الطبية المختلفة (باطنة ـ أطفال ـ عظام- جراحة- رمد- مسالك - جلدية - تغذية علاجية - قلب وأوعية دموية - أسنان).

وأشار الزملوط، إلى أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى الغير القادرين وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال وهو بناء الإنسان المصري، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، ثم الانتهاء بالعلاج الواجب صرفه.

قافلة طبية مجانية لابناء الوادي الجديد (1)

قافلة طبية مجانية لابناء الوادي الجديد (2)

قافلة طبية مجانية لابناء الوادي الجديد (3)

قافلة طبية مجانية لابناء الوادي الجديد (4)

قافلة طبية مجانية لابناء الوادي الجديد (5)

قافلة طبية مجانية لابناء الوادي الجديد (6)