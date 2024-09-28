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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموافقة على تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية و115 عزبة بمراكز ومدن الغربية

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية في جلسة،اليوم السبت، برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى، زفتى، طنطا، قطور، و115 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى، سمنود، بسيون، كفر الزيات).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100%  للمدن وللقرى 79 % والعزب 40 % وجاري إنهاء جميع الأحوزة العمرانية وجاري إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.

وأشار الجندي إلى أن المحافظة حققت جهودًا كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، والرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.

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اعتماد الاحوزة العمرانية اعتماد المخططات الاستراتيجية التنمية العمرانية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المجلس التنفيذي