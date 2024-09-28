وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس جامعة حلوان

اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بمجلس جامعة حلوان، وذلك على هامش زيارته للجامعة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي 2024/2025، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تدعم جهود الجامعات في تطوير البرامج الدراسية، لتساهم في تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، بالإضافة إلى عقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية؛ للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، وذلك في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم جهود تطوير الجامعات الحكومية وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية تتمتع بوجود كوادر بشرية قادرة على إحداث تطوير عصري في المنظومة التعليمية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن وجود تنوع كبير في المؤسسات التعليمية (جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية جامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الدولية، بالإضافة إلى المعاهد) يساهم في وجود تنافسية في تقديم أفضل البرامج الدراسية مما يساهم في تحسين جودة التعليم المُقدم للطلاب، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

ولفت الوزير إلى استمرار الوزارة في دعم جهود الجامعات لعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية المرموقة، وإتاحة برامج دراسية مزدوجة الشهادة، حيث يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المصرية وشهادة من الجامعة الأم، مما سيساهم في تقديم برامج تعليمية دولية ويعمل على تشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى إلى التطوير بشكل مستمر حيث تسعى الجامعة إلى أن تكون من جامعات الجيل الرابع، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنمية مواردها وتطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية المختلفة، وذلك ضمن "التحالفات الإقليمية" التي تتماشى مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض رئيس جامعة حلوان عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها لتطوير الجامعة خلال الفترة الماضية، ومنها الاستغلال الأمثل لموارد الجامعة والتوسع في البرامج البينية الحديثة وعقد اتفاقيات دولية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الكُبرى، والاهتمام بالتحول الرقمي وتأهيل البنية التحتية المعلوماتية للجامعة والاهتمام بالارتقاء بتصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية، ودعم البحوث التطبيقية التي يكون لها مردود اقتصادي ملموس.

وعقب انتهاء الاجتماع، أجاب الدكتور أيمن عاشور على أسئلة واستفسارات السادة الإعلاميين حول استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

حضر اجتماع المجلس، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.